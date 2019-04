¡Omega en otro lío judicial! Demandado por RD$25 millones

View this post on Instagram

Gracias a Dios, Chequeo en su hogar para saber de su recuperación, se les informa que el artista esta en condiciones de seguir su agenda de trabajo, luego de el reposo que le fue indicado, se le pide disculpas por cualquier inconveniente ocasionado, y se les recuerda que es un artista el cual cumple con su público y sus clientes. Que por motivos ajenos, sobre su salud no pudo estar en una actividad. Gracias a los que han enviado mensajes sobre su recuperación y preocupados por su salud. Bendiciones RD @jakemate_productions @mariachibudda