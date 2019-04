$!¡Omega evita lío judicial! Llega a un acuerdo con demandante

View this post on Instagram

Nosotros los seres humanos no somos perfectas máquinas , tambien los artistas y deportistas , somos seres humanos imperfectos q dependemos de una salud , le pido disculpas a ese público querido de villa jaragua y en especial a Joséla medina quien ha sido nuestra cliente por muchos años , y su esposo el señor Papolo , lamentamos mucho los inconvenientes , y q se sepa q solo soy un artista que con trabajo lucha por su familia , no es la primera o última vez q un artista se ve faltando a su trabajo por motivos de salud. Así como cualquier ser humano. Bendiciones a todos y gracias a todos los q han enviado mensajes de aliento preocupados por mi salud , bendiciones @papolodiscodrink @javiersuperfriiia