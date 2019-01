Omega: “La mujer no debe ser maltratada jamás”

El intérprete señaló que vive una nueva etapa en su vida y que ahora va por buen camino. “Siempre tú eres la misma persona, ese que dice que ha cambiado quizás esté guardando cosas. Sigo siendo el mismo. Yo simplemente he mejorado en algunos aspectos de mi vida, que me revisé mucho. Estoy encarrilado ahora, gracias a Dios”, argumentó “El Fuerte”.

Feminicidios y maltrato a la mujer

Anfiteatro de Puerto Plata

“Hay buenas expectativas según me dicen los organizadores. Sé que irá mucha gente y aprovecho para invitar a mis seguidores a que el próximo 26 de este mes me acompañen en este concierto a realizarse en el anfiteatro de Puerto Plata, la Novia del Atlántico”, dijo “El Fuerte”.

Película y proyectos

Adelantó que vienen nuevos proyectos, entre ellos una película sobre su vida y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

“Realizaré una película que hablará sobre mi vida, además viene un álbum doble, que quería sacar desde que estaba en la cárcel, hace más de un año”, adelantó.

En cuanto a las colaboraciones expresó: “estoy dispuesto a colaborar con cualquier artista no importa si está o no en vigencia, y agradezco a los que me han expresado su apoyo”, estimó.