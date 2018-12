$!¿Omega o Ala Jazá? El inicio de una rivalidad

Hace mucho que en la industria local no se iniciaba una guerra musical en cuanto a merengue de mambo se refiere. Sin embargo, no son los protagonistas los que han creado la rivalidad, han sido los fanáticos, aunque Omega no ha hecho nada para detenerla, más bien lo que busca es atizarla. En la actualidad las redes sociales son el caldero en el que se cocinan las controversias, y en esta ocasión no ha sido diferente. En un vídeo que circula de una las primeras presentaciones de “El Fuerte” se le escucha decir “Ya ustedes saben si Ala Jazá salió del coma ya... No, yo quiero que Dios bendiga a todos esos muchachos. Esos muchachos son buenos, el sol sale para todos. Los dulces de este moreno no se lo come ni el diablo”.

Por su lado, Ala Jazá no ha hecho ningún comentario, pero ha encontrado defensores. Este es el caso de Sergio Vargas quien también utilizo sus redes para avalar el talento del joven mambero. “Lo mejor que haríamos los artistas de los géneros bailables en nuestro país sería aplaudir la capacidad que tienen algunos de nuestros colegas. Observen este caso por ejemplo, yo creo que Ala Jazá tiene talento de sobra para convertirse en uno de los grandes en esta época, sin tener que faltarle a los que ya están institucionalizados en el medio, que se ponga a producir buena música y que los aplausos y el cambio de estatus no pongan en peligro su credibilidad pública, es solo un sano consejo... ¿Algún problema?”

Este comentario encontró el respaldo del Mayimbe, Fernando Villalona: “100% de acuerdo hermano, ese muchacho tiene una capacidad enorme, entonación y carisma increíble”.