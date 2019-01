$!Omega se presentó a casa llena en el anfiteatro de Puerto Plata

El intérprete de merengue urbano Antonio Peter de la Rosa, popularmente conocido como Omega, demostró su poder de convocatoria al llenar el anfiteatro de esta ciudad durante “El mega Omega concierto”, realizado el pasado sábado.

Vestido de blanco, Omega inició su presentación con el tema “Dicen en la calle”, que de inmediato conectó con el público.

Luego cantó “Chambonea”, “Alante, alante”, “La distancia y el tiempo”, “Sólo vivo para amar”, “Melina”, “Ando en la Versace”, “Lloraras”, “Si no me amas”, “Dame vida”, “Escudo de Dios”, “Tú no está pa’ mí”, “Tú si quieres, tú no quieres”, entre otros temas de su repertorio.