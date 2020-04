$!“One World, Together at Home” recauda 128 millones de dólares contra el coronavirus

Fue en el año 1985 que un grupo de estrellas de fama mundial se unieron para interpretar el tema “We are the World”, para combatir el hambre en África, ahora sin poderse estar cerca, un grupo de artistas se reunieron nueva vez para con sus voces ayudar a salvar el mundo.

“One World, Together at Home” recaudó 128 millones de dólares para ayudar a combatir la pandemia del Covid-19. Este dinero será dedicado a colaborar con el desarrollo de una vacuna y aportará a otras organizaciones benéficas en los Estados Unidos como Education Cannot Wait, Direct Care, Feeding America and United Way, entre otras. La reunión de estrellas recuerda también al concierto “Live Aid” de 1985, sin embargo, con un nuevo grado de dificultad al tener las estrellas que participar desde sus hogares en donde llevan la cuarentena. Gracias a la tecnología de streaming se lograron duetos impresionantes como los protagonizados por Sam Smith y John Legend. O el protagonizado por Andrea Bocelli junto a Céline Dion, John Legend y Lady Gaga.

También pudimos ver reunidos de forma virtual a los Rolling Stones para interpretar por videollamada “You Can’t Always Get What You Want”