$!Oscar d’León y su descarga de salsa gorda

Con 47 años en los escenarios, el popular artista venezolano Oscar D’León regresa al país para protagonizar este viernes en Hard Rock Live un concierto que lo más probable es que termine convertido en un gran baile.

Su vínculo con la República Dominicana es tal que, en más de una ocasión, ha coqueteado con éxito en el merengue. De hecho, a su llegada a un encuentro con la prensa de espectáculos en Hard Rock Live, llegó cantando “Juanita Morel”, un popular merengue que grabó hace muchos años.

Su reencuentro con los dominicanos se hace posible gracias a la empresa productora Sarcos-Ledezma, que regentea el presentador de televisión Daniel Sarcos junto a su socio Javier Ledezma.

“Estoy en el país que ha batallado contra todas las vicisitudes de la naturaleza y que se ha parado para darle música, alegría. Aquí estamos un poquito más cargados de años, pero hemos venido a juntarnos con el público dominicano que siempre ha estado con nosotros”, fueron las primeras palabras que pronunció al dirigirse a la prensa.

El 15 de marzo comienza la celebración de su 47 aniversario en la música y espera hacerlo con una producción discográfica que desde hace dos años está por estrenar.

“El pasado año dimos un adelanto de una de las canciones que están en este disco y que espero terminar este año”, acotó.

En su carrera artística ha grabado 77 producciones discográficas con las que ha mantenido gran conexión con mercados internacionales. “Espero llegar a los 100 discos para alcanzar a Tito Puente. Ya hemos corrido un poquito, amo mucho lo que hago y cada día quiero tener más vida”, reseñó el artista, quien reveló que la fuente de la juventud está en la sonrisa, en el buen humor.

“La tristeza que no te avasalle, eso te ayuda. No hay que ofuscarse”, es lo que me ha funcionado.

“Llorarás”, “Ven morena”, “El manicero”, “Sonero”, “Yo quisiera”, son algunos de los títulos que darán cuerpo a su propuesta musical para este viernes.

Oscar D’León estará acompañado de su banda. La aclaración la hizo al responder una pregunta en la que dijo respetar a los que así actúan para bajar los costos a los productores. “Yo tengo una banda que me conoce todas las señas. Es una maquinaria que me responde al más mínimo movimiento y con ellos interpretaré mi repertorio”.

En la conversación con los periodistas se le planteó a Oscar D’León si existía la posibilidad de un junte con su antiguo compañero Vladimir Lozano, junto a quien popularizó “Dolor cobarde”, entre otros temas.

“Hubo cuatro intentos, pero no pudimos llegar a ningún acuerdo, pero eso se murió a pesar de que lo quiero. Si no hay un buen juicio no vamos a poder hacer nada”, puntualizó el laureado intérprete de la salsa.

D’León cuenta en su repertorio con temas románticos, que aseguró estarán presentes en el concierto. “Tengo un repertorio muy amplio. De trescientos o cuatrocientos temas. La idea es complacer a todo el que abra la boca. No podemos dejar de cantarle al amor un día después del Día de los Enamorados...”, afirmó.

Oscar siempre ha manejado un discurso alejado de la política, sin embargo, mantiene la esperanza de que Venezuela logre la paz y sepa salir de las dificultades que hoy enfrenta.

D’León conoce el movimiento de la salsa en el país. “Aquí ya tiene su nombre, ahora se habla ya de la salsa dominicana y eso es muy importante. Así como existe la venezolana, la puertorriqueña, va muy bien la de este país”, comentó el icónico artista.

Al dirigirse a la prensa, Daniel Sarcos y Javier Ledezma expresaron que se sienten honrados de tener a D’León, referente de la salsa venezolana.