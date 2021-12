$!Osmir Garay regresa renovado con nuevo sencillo

Después del gran éxito de su ahora penúltimo sencillo “Tu eres el amor de mi vida”, donde aparece Niurka en el videoclip oficial, el cantante mexicano Osmir Garay ahora regresa con una producción especial por el productor Alcover.

Este 3 de diciembre regresa renovado y recargado con el tema “Amigos no por favor”, producido por el artista y productor musical de República Dominicana ganador del Latin Grammy “Alcover”.

El tema fue compuesto por José Luis Roma (Río Roma), una versión especial, fresca y pegajosa con el toque mágico de Osmir Garay y su bachata que invita a bailar.

Una nota de prensa detalla que Osmir, “el Versátil” trabajó duro para darle un estilo propio e inspirador, brindando la sensualidad de la bachata conjugado con su particular voz.

“En estos momentos ya estoy trabajando en varios proyectos entre ellos grabando nuevos temas para el 2022, que por cierto estaré muy activo, estos nuevos sencillos serán colaboraciones con diferentes artistas de talla internacional, ¡Ya quiero platicarles de mas sobre eso!”, expresó el artista.

Dijo que también se encuentra produciendo temas de su autoría e iniciará la gira a principios del 2022, “que se llevará a cabo para cortar el listón del tour en las principales ciudades de la Unión Americana dirigida por mi manager, el reconocido empresario de Costa Rica, Roy Chinchilla”, agregó.

Osmir Garay invitó a la gente a perseguir sus sueños. “Nunca abandonen el avión, por dura que sea la turbulencia, al final vale la pena y cuando recoges los frutos, es cuando verdaderamente te dices a ti mismo: Lo volvería hacer una y otra vez”.

Indicó que cuando se es disciplinado y paciente definitivamente va a llegar el momento de triunfar. “Hoy me atrevo a decir que empiezo a vivir el mío y que aun me falta mucho por vivir, mostrar y sobre todo sentirme más cerca de mi gente que por cierto ya es una tribu grande de miles de personas y seguimos creciendo. Solo quiero darle gracias al público porque sin ellos, yo no estaría donde estoy”, finalizó.

“Amigos no por favor se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.