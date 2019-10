$!Otro récord para Daddy Yankee; se convierte en el cantante con más canciones números 1 en el 2019

View this post on Instagram

Agradecido con otro #1 esta semana en @billboard! @wisin @yandel @pinarecords1 @Tainy @lunytunes @reallobo @predikador @nunodirector #news DADDY YANKEE SE CONVIERTE EN EL ARTISTA CON MÁS CANCIONES #1 EN LA RADIO DE ESTADOS UNIDOS EN EL 2019 Daddy Yankee & Wisin y Yandel - Si Supieras (Video Oficial) El ícono de la música urbana, Daddy Yankee coloca esta semana en la posición #1 su hit “Si Supieras” junto a Wisin & Yandel En lo que va de 2019, lleva en total de siete canciones #1 en la radio de EEUU Miami, FL (7 de octubre de 2019) Esta semana Daddy Yankee se convirtió en el artista con mayor cantidad de canciones #1 en la radio de Estados Unidos en el 2019. El ícono de la música latina y el artista más consistente del género urbano, coloca esta semana en la posición #1 de la radio de Estados Unidos su tema “Si Supieras”, el cual lanzó junto a las leyendas del género urbano Wisin & Yandel. Y, antes de este tema también lideraron sus hits Runaway, China, No lo trates, Con Calma y Baila Baila, convirtiéndolo en el artista con más #1 en la radio de Estados Unidos, con un total de siete canciones en la cartelera de Billboard en lo que va de 2019. “Si Supieras” es un junte histórico entre el trío de artistas, con el cual se proclaman una vez más como los líderes indiscutibles de la música urbana. Este hit del momento ha sido respaldado por el público desde su primer fin de semana de estreno, cuyo video obtuvo más de 11 millones de vistas en menos de tres días. Esta canción acaparó a la audiencia a nivel mundial desde la madrugada del 28 de junio, tanto así que en un periodo de menos de 24 horas tomó la primera posición de la lista global de iTunes. Se convirtió, igualmente, en tendencia en el mercado de Puerto Rico a través de Youtube.