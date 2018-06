Ozuna canta para los dominicanos

SANTO DOMINGO. Todos quieren grabar con Ozuna. Esta afirmación pudiera sonar exagerada, pero si hiciéramos un repaso a los temas que ha pegado, en la gran cantidad de duetos que ha realizado en su corta carrera (más de 45), sería evidente en los ‘numeritos’ que es bastante rentable grabar con el boricua.

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido también como “el negrito de los ojos claros”, ha cultivado un estilo particular, del que resalta su voz y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y géneros. Estas características le han garantizado el éxito, lo cual se evidencia en la buena acogida de su música. Solo en Youtube tiene más de 10 videos que superan las 100 millones de reproducciones.

Ahora, con “Odisea Tour”, lleva meses girando por países como Argentina, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Estados Unidos, entre otros. “Odisea World Tour” inició en febrero en Argentina y tiene previsto regresar a Estados Unidos en diciembre y concluir allí su gira.

Para su parada en Santo Domingo apuesta por un montaje con el escenario tipo 360 grados, el mismo que usó, en el pasado, Romeo Santos en el Estadio Olímpico, el cual no fue del agrado de muchas personas. Siendo el Palacio de los Deportes un espacio mucho más pequeño, habrá que ver si este tipo de montaje puede ser efectivo en lo que promete y el artista pueda ser apreciado desde todos los ángulos. Otro reto será el sonido y el aire acondicionado, aspectos que siempre han dado agua de beber a los artistas que se deciden por este espacio.

Además, deberá enfrentar el hecho de que gran parte de los éxitos que suenan sin parar en la radio local son colaboraciones. Temas como “Criminal”, “Rompe Corazones”, “Escápate conmigo”, “El amante”, “Sobredosis” y “Solita”, serán muy esperados por el público, por lo que el artista deberá cantarlas solo, aunque se espera la participación de invitados sorpresa.

Tantos son los artistas que han grabado con Ozuna que le está haciendo la competencia a Pitbull, quien hace unos años era considerado como el rey del featuring. Entre las estrellas actuales más importantes del momento que han grabado con Ozuna se encuentran Romeo Santos, Cardi B, Wisin, Yandel, Daddy Yankee, Bad Bunny, Arcángel, Reik y Nicky Jam, entre otros.

El artista, que siempre se ha declarado orgulloso de sus raíces dominicanas, incluso ha llegado a decir que desea residir eventualmente en RD, y actualmente se encuentra en el país grabando la película “Qué león”, bajo la dirección de Frank Perozo. Sobre esta experiencia dijo a DL: “Ha sido una experiencia única en mi vida”, sobre lo que ha vivido durante el rodaje. “Es la primera vez que actúo y hablo, he estado en videos y otras cosas, pero no se comparan en nada con lo que ha sido todo esto. Me ha gustado mucho, creo que va a complementar mucho mi carrera y ha sido un equipo grandioso con Frank dirigiéndonos como si fuera un padre”.

Para la noche de hoy las fanáticas de este artista, que ha subido como la espuma desde su pegada en el 2016, esperan escuchar todos sus éxitos.

Ozuna tiene el reto de lucirse hoy en escena y demostrar a los dominicanos que su pegada no es una cuestión pasajera.