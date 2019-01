$!Ozuna le regala una casa a su madre

El exponente urbano puertorriqueño de ascendencia dominicana Ozuna concluyó el año 2018 de manera muy especial: le regaló una casa a su madre en Puerto Rico. Su madre, Yomary Rosado Marrero, no pudo contener la emoción y abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos antes de entrar a la enorme casa que se vislumbra de dos pisos y que cuenta con una piscina que tiene el logo del oso del cantante Ozuna. “Te amo Gracias por darme la vida y por nunca tener un no para mi eres lo más grande para mi corazón te amo te amo gózatela YO PUEDO DORMIR DONDE SEA PERO TU NO (sic)”, escribió el artista en un vídeo donde él muestra la casa.

Juan Carlos Rosado Ozuna, de 26 años, exhibió a su progenitora mientras veían la vivienda que todavía le quedan unos retoques para ser estrenada. “El negrito de ojos claros” bromeó con ella ya que estaba en redecillas con el conocido ‘tubi’, pero ella respondió al ser captada en vídeo por su hijo: “¡No importa, no importa, estoy feliz!”.

El intérprete de “Ibiza” y “El farsante” define a Yomary Rosado como “el amor de mi vida”.