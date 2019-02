$!Ozuna llega a tribunal para ser interrogado por muerte de Kevin Fret

El cantante urbano Ozuna no pudo celebrar a plenitud los nueve Premios Lo Nuestro que recibió la noche de este viernes en la ciudad de Miami porque hoy acudió al Tribunal de San Juan, Puerto Rico para ser interrogado por el asesinato del trapero Kevin Fret luego de que fuera vinculado al fenecido intérprete.

El boricua de ascendencia dominicana se presentó al tribunal acompañado de su abogado Antonio Sagardía.

“Estoy aquí como cualquier ciudadano. Nos citaron en cuestión de lo que me está pasando a mí en relación a la extorsión, no es nada grave ni de otro mundo. Hablamos con la fiscal y no pudimos estar la vez que nos citaron que fue el martes, por (el compromiso) con los premios”, indicó el reguetonero en declaraciones publicadas por el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El trapero Fret fue asesinado de múltiples balazos el 10 de enero mientras conducía un motor por Villa Palmeras, en Santurce. Tras su muerte, trascendió que el cantante de trap y Ozuna habían tenido conflictos previos por una extorsión de parte del joven asesinado. Posteriormente, Ozuna reconoció que fue víctima de una supuesta extorsión por parte de Fret y que llegó a comparecer ante las autoridades en 2017, pero luego desistió de someter una denuncia.

“Estoy citado en calidad de que hubo cosas pasando en relación a la extorsión. No puedo decir que testigo, sino a dialogar de la extorsión y lo que hubo en el caso mío y cuánto se pagó”, mencionó el apodado “Negrito de los ojos claros”, quien casi no pudo contestar las preguntas ante la avalancha de medios que lo esperan en el piso de dos del tribunal de San Juan.

En 2017, Ozuna llegó a presentarse ante el Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Miami con la intención de presentar una denuncia contra Fret por la extorsión, pero nunca concretó su intención. Supuestamente, Fret tenía en su posesión un vídeo sexual en el que aparecía el artista y amenazó a Ozuna con hacerlo público si no le pagaba una cantidad de dinero, que según dijo semanas atrás Sagardía, sobrepasaba los $50,000.

Hace varias semanas, Ozuna reconoció que era la persona que aparecía en un vídeo que se hizo viral y que formaba parte de una supuesta película pornográfica en la que participó cuando vivía en Nueva York.

Apresados en República Dominicana

Hace varias semanas cinco de los sujetos acusados del asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret fueron apresados en el país y fueron repatriados a Puerto Rico por las autoridades dominicanas.

Los apresados fueron los puertorriqueños Waldemar Febres Sánchez, de 32 años; Edison Merced Olivera, de 32; Joset Jomar Rivera Verdejo, de 24; Fernando Hilario Figueroa, de 30; y el dominicano Rafael Lorenzo Kiampool Peralta, cuya edad no fue precisada.

Los detenidos son reclamados por un tribunal de Puerto Rico por la muerte a tiros de Carlos Giovanni Báez Rosa (a) Tomka, ocurrida el 2 de agosto del año pasado, en el sector Cantera, de Santurce, Puerto Rico. También se les atribuye la muerte por herida de bala, en esa misma localidad borinqueña, del cantante urbano Kevin Fret, ocurrida el pasado 10 de enero.

Los homicidas de Tomka dejaron abandonado un vehículo Ford Escape, gris, en la calle San Francisco de Asís, en Barrio en Santurce, Puerto Rico, cuando eran perseguidos por dos patrulleros.