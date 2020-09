Ozuna sobre Anuel AA: “No estamos en el mejor momento de amistad”

El cantante urbano Ozuna declaró que su relación con su colega Anuel AA no está en su mejor momento. “Anuel y yo no estamos en el mejor momento de amistad, pero existe un respeto que no va a morir”, afirmó el intérprete de “Caramelo” en una entrevista con Santiago Matías para “Alofoke con censura”.

Pese a que en la canción “Enemigos ocultos” varios versos pudieran ser para el denominado “Real hasta la muerte”, este aclaró que no le tiró. “Me inspiré en demostrar”, dijo.

Otro urbano por el que fue cuestionado fue Bad Bunny.

Ozuna y el intérprete de “Callaíta” colaboraron juntos en temas como “Te boté” (2018), pero nunca han grabado dúos ni participado en los álbumes de uno u otro.

Así explicó Ozuna lo que sucede entre él y Bad Bunny: “Realmente nunca he conocido a Bad (Bunny). Cuando te hablo de conocer es que nunca nos hemos sentado a hablar. Siempre fueron dos o tres veces que lo saludé. Lo respeto, respeto su música, pero todavía no ha surgido la oportunidad de sentarnos a hablar para expresar musicalmente lo que queramos, si queremos hacer un disco o no, o si no queremos hacer nada, solamente dialogar como amistad”.

Agregó que hay egos y mucha gente que han impedido ese junte. No obstante, afirmó que el “Conejo malo” es un “fenómeno”.

Colaboraciones

Ozuna tiene una larga lista de artistas con los que ha colaborado, incluyendo a Cardi B y Rosalía.

De los duetos que quisiera hacer menciona al maestro Juan Luis Guerra. “Es uno de mis mayores deseos de hacer música con él”, confesó.

Contó, además, que desea grabar con Drake, Rihanna y Jesse y Joy.

Sobre sus raíces dijo que la inspiración de Ozuna es 50% República Dominicana y 50% Puerto Rico. “Amo RD, el trato de su gente y la cultura”, reiteró el “Negrito de ojos claros”.

Tristeza

El cantante urbano reveló que vivió unos días difíciles de mucha angustia, por los señalamientos con la justicia, que lo llevaron a pensar en dejar la música y atentar contra su propia vida.

“Te puedo decir que a veces me paraba en el balcón de un apartamento en Miami (Estados Unidos), y a veces pensaba y decía: ‘contra, será la mejor solución tirarme de aquí, será lo mejor’. Porque yo creo que a veces las personas aman cuando tú mueres. Te aman cuando tú mueres”, expresó el famoso cantante puertorriqueño de raíces dominicanas.