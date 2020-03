Ozuna sobre el coronavirus: estamos viviendo los tiempos finales

El cantante de música urbana Ozuna no es muy conocido por su fe cristiana, sin embargo, en tiempos como los que vive el mundo ante la pandemia del COVID-19, el cantante urbano ha sacado a flote su lado más creyente.

El cantante llamó a sus seguidores a buscar las respuestas de lo que está pasando en la actualidad en la Biblia.

“Tengo de todo en la Biblia, pero nada de eso me hace feliz, la felicidad la encuentro cada vez que busco de la palabra, cada vez que estoy ahí leyendo la Biblia.

Les exhorto que lean la Biblia. La única respuesta te la va a dar la palabra de Dios”, estimó el artista, desde la playa donde se encuentra haciendo su peculiar cuarentena.

“¡Mi gente no es chiste estamos viviendo los tiempos finales! ¡Yo no soy el más santo, pero si estoy claro que dios es lo más grande y el que hace todo posible no vale las prenda no vale los bote no vale el dinero aquí vale estar claro con dios y hacer las cosas bien, los amos lean la palabra!”, escribió el artista junto a un video.