Pablo Benegas “En ocasiones perdemos cosas pequeñas por solo mirar el éxito”

Un susurro en la tormenta” el octavo álbum de estudio de la emblemática banda española La Oreja de Van Gogh refresca el exitoso repertorio del conjunto liderado por Leire Martínez, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

A propósito de la promoción del álbum, el sello discográfico Sony Music coordinó una entrevista para Diario Libre con Pablo Benegas, a través de su representante en el país, Lidia Jiminián. El pasado 18 de este mes estrenaron el título que identifica el nuevo disco.

Al comentar su nueva oferta, Benegas refirió que se sentían muy satisfechos con el resultado. “Lo primero que debo decir es que estamos muy orgullosos, porque son muchos discos y ya sabemos distinguir la sensación de cuando hacemos algo con el que hemos llegado un poco más allá de lo que queríamos. Creo que es un disco muy honesto en el que hemos desnudado nuestros corazones, nuestras inquietudes como siempre, pero ahora con la mirada de un grupo que ya tiene 40 años, que ve la vida con la mirada da el tiempo que nos permite ver con tantos ángulos”, aseguró Benegas.

En la producción discográfica que ya está disponible en todas las plataformas digitales consideró que capturaron muchas sensaciones en la grabación del álbum. El proceso de grabación no fue traumático porque cuando apareció la pandemia del coronavirus ya tenían casi listo el disco. “Ya teníamos todo listo cuando apareció la pandemia. En lo único que nos afecto fue que tuvimos que posponer la gira de conciertos que por España y Estados Unidos. Pero debo decir que lo hemos vivido como todo el mundo, hemos tenido confinarnos, de pasar por una sensación de que se nos había quebrado la realidad...y cuando eso pasa es muy complicado proyectar el futuro. No sabemos lo que vamos hacer porque esto si que ha marcado a toda una generación”.

Avanzó que poco a poco han ido aprendiendo de la realidad que le ha impuesto al mundo el Covid-19. Aunque reconoció que en algún momento la vida retomará su ritmo, tiene conciencia de que el mundo ante una situación muy grave.

“Hoy tenemos una sensación agridulce. Este momento debió ser emocionante porque estábamos sacando este disco, pero hoy tenemos a mucha gente con su vida en riesgo y eso de alguna manera nos preocupa”.

Pablo Benega habló la canción “Durante una mirada”, el dueto que grabaron Sabi San Martín y Leire Martínez el cual estrenaron en agosto pasado. “Perfectamente pudimos invitar a algún amigo, pero nos pareció bien que Sabi, quien la escribió fuera que la grabara con ella. Es más, pudimos hacerla en los ritmos de la moda, pero nadie mejor que el para transmitir sus emociones. Es una canción que habla con mucha nostalgia del pasado”.

Apegado a la honestidad

La Oreja de Van Gogh es un grupo que siempre se ha mantenido fiel a una propuesta musical honesta. La balada pop y rock son su carta de presentación y con ambos se han ganado la admiración de su gente.

No se montan en corrientes musicales de moda y no tuvieron miedo de continuar su senda cuando decidieron lanzar “Un susurro en la tormenta. “Son muchos años, muchos discos...lo hemos vivido todo prácticamente y eso te da una confianza para ser cada vez más honesto. No hemos tenido miedo. Estamos conscientes de que el éxito lo puede tener en el frente y muchas veces no te permite ver lo que tienes a los lados, y ahí está la gente que te va acompañar en el camino. En ocasiones perdemos cosas pequeñas por solo mirar el éxito. Esa etapa ya nosotros la hemos pasado, estamos enfocados en disfrutar del proceso, tocar en directo o sacar un disco es un privilegio”, reveló.

Conciertos

Reconoce el impacto de las nuevas tecnologías y el uso que se le está dando ahora luego del cierre de los escenarios por el coronavirus. Pero la banda preferiría esperar a tener el contacto directo con el público para hacer su gira. No descartan de planto hacer una que otras presentaciones virtuales, pero de momento así piensan.

“Hay muchos elementos positivos de la tecnología. Si nosotros hacemos algo vía streaming significará que el en directo es imposible. Nuestra prioridad es sentir la gente, tocarle en vivo aunque sea en con medidas de seguridad. Nosotros necesitamos el contacto, sentir la emoción de la gente. Todo lo demás lo iremos ir manejando, pero lo que queremos es viajar y por supuesto volver a la República Dominicana”, esa es nuestra esperanza abundó.

Redes sociales

La juventud se mueve en las redes sociales. Consideró que tienen aspectos muy positivos, pero aconseja a un buen uso.

“Creo que el problema es de la frivolidad, estar viviendo hacia afuera. Cuando tienes una vida interior y que tienes cosas que contarle a la gente, es magnífico poderlo compartir. Pero el problema es cuando no hay vida propia y al vivir en un personaje te parece que es la realidad. Cuando eso se confundo ahí vienen los problemas. Las redes hay que saber utilizarla”.

“Un susurro en la tormenta” se suma a siete álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo a sus espaldas, La Oreja suman ya más ocho millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo XXI.

En su trayectoria han logrado 50 discos de platino y oro, incontables números 1 y premios como el Grammy Latino, el MTV internacional, el MTV Latino, cinco Ondas y dos Premios de la Música.