$!Paloma San Basilio apoya RD: “Solo tengo que decir cosas buenas y bonitas de esta tierra”

La cantante y actriz española Paloma San Basilio se encuentra en el país para ofrecer su nuevo espectáculo “Más cerca”, el próximo 22 de junio en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de ED Live del empresario Eduardo Durán.

Dulce, elegante y conversadora, Paloma San Basilio habló con la prensa local y dijo sentirse emocionada de presentar este concepto en RD. Ha realizado funciones en Miami y Puerto Rico y seguirá llevándolo hacia otros países.

Detalles de “Más cerca”

“Se trata de compartir con el público la evolución de Paloma, la artista, el ser humano. Es contarles qué está pasando en esta etapa de mi vida. El público merece saber quién es la artista que conocen desde hace tantos años”, refiere la destacada intérprete de temas como “Cariño mío” y “Quiéreme siempre”.

Con una selección de los temas de una carrera de 40 años que considera sus favoritos, San Basilio cantará y repasará momentos importantes de su vida al tiempo que canta con su dulce voz.

La también pintora refiere que un día se sentó a escribir los aspectos más importantes de su vida y decidió convertirlo en un recital. De modo que los espectadores de la noche del 22 de junio sentirán a Paloma San Basilio como un libro abierto. “Contaré todo en primera persona, anécdotas, chistes... todo lo que cuento es real. Es un relato vital”, dice.

Además, el escenario se distinguirá por varios cuadros pintados por ella que muestran su faceta artística. Por igual su vestuario es totalmente de su elección.

A Paloma le sigue sorprendiendo la fidelidad de la gente a pesar del tiempo. “Cada vez veo más gente joven seguir mi música”, confiesa.

Resalta a RD

Al ser cuestionada sobre la ola de informaciones negativas que mantiene el país en el ojo mundial por el atentado que sufrió el expelotero David Ortiz, en el que también resultó herido Jhoel López y los casos de muertes de turistas en algunos hoteles, la artista dijo que viene a la media isla desde los años 80 y solo puede referir satisfacción en sus viajes.

“Solo tengo que decir cosas buenas y bonitas de esta tierra. Es una tierra maravillosa, que uno no puede perderse, con historia, con playas, con paisajes, con folclor, con talento. Jamás se me habría pasado por la cabeza no venir. Creo que la gente tiene que venir, sin miedo, con tranquilidad, sabiendo que pueden ser bien recibidos”, declaró.

Reiteró que los hechos pasan en cualquier otra parte del mundo. “Nadie puede perderse sus playas ni su gente. Invito a la gente a que vengan. Hay problemas en todas partes, en mi país también y no por eso la gente deja de venir”, manifestó.

La música

Sobre la nueva moda musical, Paloma San Basilio dice que la música es el resultado de su tiempo.

Valora estas corrientes siempre y cuando tengan contenido y letras, además de que se respete a la mujer. “Todo lo que se haga con respeto, calidad, dignidad y talento es perfectamente válido y tiene espacio en cualquier parte del mundo”, subrayó la artista de 68 años.

Sin embargo, criticó que todo va muy rápido y no se está apostando al legado. “¿Qué canciones se quedarán en la memoria de las generaciones? Siento que no hay permanencia”, señala.

De los músicos admira al maestro Juan Luis Guerra por la “belleza poética y armonización de sus letras”.