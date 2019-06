$!Paloma San Basilio es captada visitando la Ciudad Colonial

La cantante española Paloma San Basilio, quien se encuentra en el país para su concierto este 22 de junio en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, fue captada visitando la Ciudad Colonial y estuvo escuchando datos históricos de un guía del lugar por los alrededores del Parque Colón.

Paloma San Basilio defendió RD al ser abordada este martes en una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de su espectáculo “Más cerca”.

“Solo tengo que decir cosas buenas y bonitas de esta tierra. Es una tierra maravillosa, que uno no puede perderse, con historia, con playas, paisajes, con talento. Jamás se me habría pasado por la cabeza no venir. Creo que la gente tiene que venir sin miedo, sabiendo que pueden ser bien recibidos”, declaró.

Reiteró que los hechos pasan en cualquier otra parte del mundo. “Nadie puede perderse sus playas ni su gente. Invito a la gente a que vengan. Hay problemas en todas partes, en mi país también y no por eso la gente deja de venir”, manifestó la reconocida cantante, actriz y pintora.