$!Pamel: “Hay una generación acostumbrada a la inmediatez”

“Para toda la vida”, es el más reciente sencillo que ha estrenado el joven cantautor Pamel, en el que vuelve a demostrar su ingenio creativo en la fusión de este merengue que ya está en las plataformas digitales.

“Aunque ya había hecho merengues en otras ocasiones, este es mucho más bailable, con los colores musicales de ahora, pero sin dejar mi esencia romántica. El arreglo musical lo hizo mi pianista Ronny Cruz”, explicó a Diario Libre.

El videoclip fue filmado en escenarios de Palmar de Ocoa, Baní y Azua, bajo la dirección de Arturo Báez. La producción audiovisual relata la historia en tres situaciones distintas, incorporando elementos de fantasía.

Esta composición formará parte de su nueva producción discográfica, en la que adelantó tendrá otros merengues y otras propuestas.

“Esto no quiere decir que el álbum nuevo será totalmente tropical. Es bueno recordar que en mis discos siempre he incluido fusiones con merengue y la bachata, y te adelanto que lo más probable es que incorpore un par de temas tropicales. Nunca me he cerrado a ninguna posibilidad”, comentó Pamel.

Durante la cuarentena de la COVID-19, Pamel estrenó cuatro canciones, con lo que mantuvo activo la promoción de su carrera a través de las plataformas virtuales, así como una que otras actividades presenciales.

En su nuevo disco contempla tener composiciones en colaboración con otros artistas. “Yo tengo la selección de los temas que escribí, ahora está pendiente la conversación con algunos amigos para que me colaboren en el álbum”.