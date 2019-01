“Escribir, hacer la música y viajar con ella es una manera de vivir”

Joan Manuel Serrat, ícono de la canción hispana y autor de composiciones que le han dado alegría a más de una generación, nunca se ha puesto en la acera para la ver la vida pasar desde la comodidad que le ha dado su inmensa fama.

Así lo dio a entender en una entrevista telefónica concedida a Diario Libre a propósito de su retorno al país con su gira mundial “Mediterránedo Da Capo”, una puesta en escena aplaudida en los escenarios que ha pisado en la celebración de su 50 aniversario en la música.

Su reencuentro con los dominicanos será los días 25 y 26 de este mes, con un primer concierto en el Gran Teatro del Cibao y luego en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

—¿Que tal se ha sentido con el reencuentro que ha tenido con su público en esta nueva gira?

Llevamos varios meses con este concierto “Mediterráneo Da Capo” y la verdad que nos hemos sentido muy felices por la reacción de la gente. Ha sido magnífico volver a recuperar estas canciones que tienen ya unos cuantos años sobre sus espaldas, y que afortunadamente, siempre han contado con el soporte de la gente.

—¿Qué ve al pasar sus 50 años de carrera?

Pues reflexiono, uno no puede afrontar el futuro o vivir el presente sin tener en cuenta el pasado. Aunque soy de creencia de que si miramos mucho hacia atrás, se corre el riesgo de chocarse con una farola...

—¿Cuál es su visión del mundo hoy?

Usted me va a perdonar, pero yo soy un ciudadano más de la humanidad. Yo realmente lo veo de una manera muy participativa, no lo veo desde la distancia y juzgando el bien y el mal. Lo que hago es participar cada día, tratando de modificar y colaborar para cambiar aquellas cosas que creo no me gustan. Trato de ser más que un observador, que tiene sus riesgos, porque es sensato vivir como parte integral de la sociedad, que observarla desde arriba. Hay muchas cosas que mejorar, la vida es un tobogán que sube y baja... que evidentemente no podemos vivir del pasado, ni vivir contra él.

—¿Por qué celebrar con Mediterráneo Da Capo?

No hay ninguna razón contundente. Me pareció que eran unas canciones que a pesar del tiempo están muy presentes en la memoria de la gente, en su recuerdo y en el cada día. Entonces, entendimos que era un buen momento para sacarlas a pasear y hacer un espectáculo del que son las protagonistas... Han sido canciones que han formado parte siempre de todos los conciertos. La hemos puesto juntas, y hago con ellas un espectáculo con el que nos lo pasamos bien. No hay una fecha que pueda poner como excusa para esta celebración, sino sencillamente porque me pareció bien y la verdad que es un placer.

—Tiene muchos seguidores en la República Dominicana. ¿Qué significa su regreso?

Volver a la República Dominicana es una excusa maravillosa para abrazar amigos, para compartir con su música, para recuperar colores, paisajes, sabores, algo sin lo cual la vida no tiene demasiado sentido.

—¿Existe la posibilidad de un nuevo reencuentro con su amigo Joaquín Sabina?

Hemos hecho dos espectáculos y la verdad que no sabemos si volveremos. Nunca pensamos hacer el primero, siempre pensamos que no haríamos el segundo (risas), no tenemos ninguna idea de volver a juntarnos, pero quién sabe si la vida, la alegría y el tiempo nos lo permiten... siempre es un placer porque nos lo pasamos muy bien juntos. Somos buenos amigos, nos entendemos muy bien y en un espectáculo juntos siempre cobramos lo mismo y trabajamos la mitad.

—¿Cómo va la agenda del compositor?

Sigo haciendo cosas y espero en un futuro no muy lejano poder presentar un nuevo trabajo. Luego de concluir en marzo la gira, regreso a casa, me sentaré y veré qué nuevo proyecto ponemos en pie porque realmente para mí componer, hacer música y viajar con ella es una manera de vivir.

—¿Qué siente al recibir el aplauso de la gente?

He tenido la suerte de que la gente ha reconocido mi trabajo con mucha generosidad, es bueno que así ocurra. Pero el primer reconocimiento que ha de tener uno es ser feliz con lo que hace, con estar satisfecho con la vida.

—Usted ha lanzado una colección especial que recopila toda su obra musical. ¿Fue suya la idea?

En algún momento había que hacerlo. La verdad que ha sido un esfuerzo de parte de todo los que han colaborado en este proyecto que ha tenido un resultado en uno muy satisfactorio. Se ha recopilado absolutamente toda la obra, tanto en catalán como en castellano, se ha hecho una edición especial de vinilo... es muy completo y va más allá de la actualidad.