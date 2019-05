$!Para Selena Gómez las redes sociales son terribles

Selena Gómez ha tenido una relación de amor y odio con las redes sociales. Ha cerrado sus cuentas y en otras ocasiones le ha pedido a los seguidores que bajen el odio con temas que le afectan directamente, como, por ejemplo, insistir con su ex Justin Bieber.

Durante la edición número 72 del Festival de Cannes 2019, la cantante estadounidense, Selena Gómez, de 26 años de edad, aprovechó las preguntas de varios periodistas para referirse a las redes sociales, a sabiendas de que es una de las figuras del entretenimiento más seguidas: 150 millones en Instagram y 57.5 millones en Twitter.

“Creo que nuestro mundo está pasando por muchas cosas. Diría que para mi generación específicamente, las redes sociales han sido realmente terribles. Me asusta cuando ves lo expuestos que están los hombres y las mujeres jóvenes”, dijo en una conferencia al sur de Francia.

La ex estrella de Disney Channel, también habló que las noticias que circulan en Internet no son siempre ciertas, por lo que también es un peligro para los adolescentes. “No están al tanto de las noticias. Creo que es peligroso. No creo que las personas tengan información correcta a veces”.

Selena comentó que ha intentado ser selectiva con lo que publica para dar el mejor ejemplo que se pueda.

“Estoy agradecida de tener la plataforma. No hago muchas fotos sin sentido. A mí, me gusta ser intencional con eso. Simplemente me asusta. Veo a niñas jóvenes en los meet and greets. Están devastadas, lidiando con el bullying y el no tener su propia voz. Pueden ser buenas las redes sociales en algunos momentos, pero todos deberían de usarlas con cuidado y permitirte a ti mismo usarlas con un tiempo límite”.

¿Estás de acuerdo con la postura de Selena Gómez?