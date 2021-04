Pastor denuncia Sergio Vargas realizó fiesta clandestina que terminó con un herido

El pastor Freddy Díaz Rosario evangélico denunció que en la casa del cantante Sergio Vargas, ubicada en Villa Altagracia, se realizó una supuesta fiesta clandestina que terminó en tragedia.

“El sábado pasado en la casa del artista Sergio Vargas hubo un tiroteo en una fiesta clandestina y nadie se hizo eco aquí porque es político”, aseguró el pastor durante la visita de Diario Libre a Villa Altagracia, donde daba seguimiento al conocimiento de medidas de coerción contra los policías que acribillaron a la pareja de esposos cristianos en esa comunidad y que fue aplazado para el miércoles de la próxima semana.

“Hubo un herido que se lo llevaron para la capital y no se sabe si está vivo o muerto; hay informaciones que aseguran que esa persona murió, yo no lo he visto, pero es lo que dicen”, denunció.

Hizo un llamado al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que investiguen el caso e intervengan al cantante.

“Deben llamarlo e investigar esa fiesta que fue realizada violando el toque de queda”, argumentó.

Hasta el momento el cantante de merengue no se ha expresado al respecto.