$!Patricia Pereyra, la diva del blues y el jazz en concierto virtual

Del concierto

E proceso creativo

Patricia no es de esas artistas a las que le gusta la parafernalia, ni mucho menos utiliza las redes sociales para compartir lo que está haciendo. Es una cantautora que se mantiene en el proceso creativo sin pausa. “Esa es mi personalidad. No me gusta estar en el medio, pero siempre estoy creando para cuando decido salir llevar algo lindo, que sea del agrado de las personas que me siguen”.