$!Pavel Núñez celebra sus pasos en el arte

Casa de Teatro

“La noche que asistía la mayor cantidad de personas en esa época no pasaban de 80, en un local preparado para 120. Allí tenía que hacer regularmente dos funciones porque no quedaban cupos. Eso me marcó, todo se me dio muy natural, razón por la que me tomó un tiempo asimilar la aceptación”, detalló.

En tránsito por los escenario rememora con alegría el apoyo que siempre tuvo del hoy fenecido Víctor Víctor, así como de Freddy Ginebra, quien lo acogió en Casa de Teatro, lugar que se convirtió en una especie de laboratorio para desarrollar su carrera.