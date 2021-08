El cantautor Pavel Núñez celebrará el 20 aniversario de su carrera y del estreno del disco “Paso a paso”, el álbum con el que plantó bandera como uno de los más prolíficos y auténticos cantautores de su generación.

El festejo no pasará por debajo de la mesa y es por esa razón que los días 27 y 28 de este mes, en Santo Domingo y en Punta Cana, protagonizará un concierto en el que interpretará los títulos que le dieron forma al disco.

La primera de las dos presentaciones será el 27 en Hard Rock Café Santo Domingo y la segunda, el 28 en Hard Rock Café Punta Cana, a las 7:00 p.m.

“Estamos hablando de mis 20 años, pero sobre todo es también volver a los escenarios después de un año y siete meses de inactividad en la República Dominicana. En este período he ido en dos ocasiones a Estados Unidos, pero esto ha sido muy irregular. Esta celebración coincide con el 20 aniversario del estreno de mi disco, que fue más que mi carta de presentación, porque se convirtió en un disco referencial para mi generación”, abundó.

“Paso a paso” fue producido por Rafa Payán y en su elaboración participó gente muy cercana a Pavel. Es por eso que siente gran satisfacción poder juntarse con esos protagonistas que contribuyeron a su grabación.

Cómplices

Pavel no pensó jamás que el disco lograra el éxito. Recuerda el apoyo que recibió del gestor cultural Freddy Ginebra, quien lo acogió en Casa de Teatro y desde allí comenzó a mostrar su talento.

“La noche que asistía la mayor cantidad de personas en esa época no pasaban de 80, en un local preparado para 120. Allí tenía que hacer regularmente dos funciones porque no quedaban cupos. Eso me marcó, todo se me dio muy natural, razón por la que me tomó un tiempo asimilar la aceptación”, reveló el artista.

De trovador de la Ciudad Colonial emergió uno de los líderes de la balada pop en el país. Eso no fue fortuito. Contó, entre otras complicidades, con la del hoy fenecido cantautor y su entrañable amigo Víctor Víctor.

Fue precisamente el autor e intérprete de “Mesita de noche”, entre otros éxitos, quien lo motivó a grabar. “Vitico es quien me toma de la mano y me dice, tienes que grabar. Recuerdo perfectamente que un día me sentó y me dijo que para la gente, los cantautores hasta que no teníamos un disco se nos veía como personajes tristes llenos de deudas”, rememoró.

Esas palabras le llegaron. Lo empujaron a meterse en el estudio y a trabajar en “Paso a paso”. “Junto a Rafa Payán armamos el disco y ahí están los resultados. Ese disco Vitico lo presentó a RCC Records y se grabó en el estudio de Chichí Peralta”.