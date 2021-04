$!Pavel y Ariel, una noche de guitarras en Casa de Teatro

Del show

A más de un año de limitaciones por la COVID-19, el artista consideró que entiende el hartazgo de mucha gente y el desafío a la autoridad por parte de muchas personas.

“A mí no me luce no ser empático porque he perdido a gente muy querida en el año 2020, sin embargo debemos entender que esta no es una actitud de ahora porque el ser humano, después de una represión siempre se entrega a las orgías, por no decir excesos. En los años 20 cuando la gripe española sucedió lo mismo. Hoy nos hemos convertido en reporteros de lo que ocurre en nuestro entorno. En el mundo completo la gente le ha perdido el miedo a todo, muchos salen a las calles no para desacatar a las autoridades, sino que están sumidos en una depresión y eso pasa después de una pandemia. No lo justifico, me siento apenado de que la gente haya asumido el desenfreno como una opción”, comentó