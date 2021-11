$!Pedro Capó: “Mi mayor sueño es presentarme en Altos de Chavón”

SANTO DOMINGO. Cuando el cantautor puertorriqueño Pedro Capó decidió titular su más reciente tema como “Gracias”, no lo hizo por casualidad.

El artista reveló a Diario Libre que tiene muchas cosas para estar agradecido y por esa razón no había un mejor titular para este nuevo ciclo discográfico, su primer sencillo en seis meses, cuyo videoclip se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

“Estoy contento de regresar a presentar música siempre, en un momento de mucha ilusión. Sentí eso, sentí que los tiempos pedían hablar de lo que podemos tener todos y gratitud es un punto de partida excelente, siempre me aferro ahí, independientemente”, señaló.

Y continuó: “Para mí dar gracias cuando me levanto es lo que me funciona, independientemente de lo que pase me aferro ahí, doy gracias, disfruto de ese momento y siento que mi día agarra otro swing”, expresó al describir la razón del nombre que lleva su nueva canción.

Este tema forma parte de su próximo disco, que será presentado en mayo del próximo año, donde “Gracias” es la primera propuesta; en enero saldrá el siguiente. “Ya en mayo estrenaremos el disco con una gira”, indicó.

En estas presentaciones no faltará la República Dominicana y así lo hizo saber, de hecho, confesó que uno de sus grandes sueños musicales es presentar un recital en Altos de Chavón, un escenario que definió como mágico y que se presta para un show más íntimo con el público dominicano que dice ha apoyado tanto su carrera.

“Estoy loco por regresar a RD, mi escenario de ensueño, y te soy bien honesto, es Altos de Chavón, así que ojalá que se me dé estar en ese lugar donde han pasado tantos artistas grandes”, confesó, y admitió que le gustaría también hacer cine en el país.

La música para Pedro es “expresión, armonizar melodías y honestidad”. Y va más allá.

“La música para mí ha sido un bálsamo, salvación, terapia, vocación, trabajo, muchas cosas en una, y siempre ha sido un elemento de elevar cuando más me ha hecho falta, es honestidad”, expresó.

“En estos tiempos creo que hace falta eso (honestidad) o por lo menos, es de donde yo busco y puedo proponer”, dijo el artista.