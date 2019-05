Pedro Capó, un artista de 1,000 millones de vistas que no pierde la humildad

“Para este concierto el público debe esperar una entrega total de mi parte, para devolverle de alguna forma todo ese cariño que me ha dado todos estos años, sobre todo con el tema ‘Calma’. Vamos a tener una conversación bonita con el público y cantar en vivo”, reiteró Capó.

En entrevista con DL el boricua relató su emoción de volver a esta media isla, pues asegura que su gente le ha apoyado mucho en su carrera. “Estoy contentísimo de volver a República Dominicana. Tuve la oportunidad de cantar allá hace muchos años con el maestro Franco de Vita, y siempre me pareció un sueño regresar con una presentación propia, y ese sueño se hará realidad el próximo 22 de junio en Hard Rock Live, de Blue Mall”, expresó con la emoción de un artista que disfruta lo que hace.

“Calma”, una grata sorpresa

La canción “Calma”, llevó a Pedro Capó a ingresar a la lista de los intérpretes con más de 1,000 millones de vistas en YouTube. Estas cifras y los millones de visualizaciones en otras plataformas digitales son la prueba de un éxito infalible, que sorprende incluso a su propio creador.

“Por supuesto que me sorprende lo lejos que ha llegado esta canción, y cada día me sigue sorprendiendo, la hice con cierta inocencia, y siempre entendí que sería una canción exitosa, pero no imaginé qué tanto, y menos lo que está pasando. Estoy agradecido con esto, y con poder seguir conectando y poder llegar a tantos lugares con el tema”, dijo Capó.

Sobre la colaboración con Farruko se mostró agradecido con su compatriota. “Le agradezco mucho que haya llevado la canción a otro nivel. Él me dijo que había escuchado la canción y le provocó cierta nostalgia, me llamó y grabamos la colaboración”, recordó sobre el remix del tema.

Valoró también la canción “Estoy enamorado”, junto a Thalía, porque fue la punta de lanza para volver con fuerza a los escenarios. “He tenido la dicha de colaborar con grandes artistas, y Thalía es una de ellos”, expresó Capó.

Las colaboraciones de artistas latinos y anglosajones las calificó como un paso natural. “La música en general está en un momento muy universal, y las plataformas digitales han quitado esas barreras idiomáticas, ahora todos tenemos acceso y eso ayuda a conectarnos más con la esencia musical”, argumentó.