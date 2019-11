$!Pedro Guerra: “La canción de autor y la trova han tenido un espacio muy importante”

Cuando la carrera artística del cantautor español Pedro Guerra arrancó, la República Dominicana se convirtió el país en el que debutó internacionalmente. Es por eso que celebra por partida doble volver a esta tierra para presentar su gira “Golosinas”, cuyo título corresponde a su primer álbum. La cita es el 30 de este mes en el Teatro Nacional, ocasión en la que echará mano a su repertorio para entonar sus éxitos junto a su guitarra. “Este es un espectáculo que llevo desde hace un años con mi gira y en el que interpreto canciones de mi primer trabajo discográfico que salió al mercado en 1995. El pasado año hicimos una remasterización y hemos estado cantando esas canciones. Por eso vuelvo al Teatro Nacional de la República Dominicana, a cantarles y a recordar esas canciones. Pero, por supuesto que también tendremos otros temas de mi repertorio”, contó el artista al conceder una entrevista por teléfono desde España. “El marido de la peluquera”, “Deseo”, “Contamíname”, “Las gafas de Lennon” y “Dos mil recuerdos”, son algunas de las canciones con las que el artista español plantó bandera con el disco “Golosinas”. Su genio creativo le permitió jugar a la poesía romántica sin dejar de lado los temas sociales. Al hacer una reflexión del reconocimiento que ha tenido su obra artística más allá de su patria, comentó que con “Golosinas” se inició su viaje en solitario y le dejó muy buenos frutos. “Desde que comencé con Golosinas he venido intercalando un repertorio que va en dos direcciones. Uno orientado más al amor y otro con la preocupación social. En España y en muchos países de América Latina estas canciones han tenido muy buena acogida. Todos mis proyectos discográficos han sido bien valorados. De hecho, la República Dominicana es el primer país que visité para hacer un concierto multitudinario hace ya 20 años. Desde entonces he vuelto en diferentes ocasiones. El público dominicano es uno de los que más han apoyado mi trabajo, junto con el de España”, recordó el intérprete de “El circo de la realidad”, texto que publicó hace más de diez años y que engancha con las plataformas digitales como Facebook e Instagram.

El espacio del cantautor

El prolífico repertorio de Pedro Guerra no pone en duda su apuesta a la canción de autor, pues su génesis en el arte la arrancó abrazando al movimiento de la nueva canción. “Yo creo que la canción de autor y la trova han tenido siempre un espacio muy importante. Ahí me he movido siempre y en América Latina tiene una gran fuerza. Nos dedicamos todos al mundo de la canción. Creo que a través de todas las generaciones han existido representantes. Los jóvenes por ejemplo representan a su generación y nosotros nos mantenemos con nuestras canciones. Aunque hay que reconocer que hay un afán de estar al día, el hecho de que nuestros días hayan salido hace muchos años, no es necesario estar al día para mantener a nuestro género”. El cantautor oriundo de Güímar, Tenerife, ha colaborado con artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuelle, Marta Sánchez y Paloma San Basilio. Su tránsito por la escena ha sido influenciado por intérpretes y autores. “No solo me han influenciado cantautores. En mis inicios La nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Fito Páez, Caetano Veloso, fueron influencias que me ayudaron a encontrar mi sonido y la forma de hacer las canciones. A lo largo de estos años he recibido mucha influencia, pero sin temor a equivocarme, Silvio Rodríguez, Fito Páez y Caetano Veloso son las influencias más fuertes”, confesó Guerra.

"Me sigue preocupando la desigualdad, la pobreza, las cuestiones de género, el machismo. Me preocupa la era Trump y Bolsonaro" Pedro Guerra Cantautor

El negocio de la música

Desde 2001 la industria de la música cambió. Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos replantearon el negocios y tiempo después, con el uso de las plataformas digitales, un nuevo modelo surgió. Pedro Guerra ha ido asumiendo ese propósito en la medida en que se han producido. “En cuestión de la industria uno intenta estar al día. Evidentemente hubo una crisis que afectó el formato físico de los CD con la venta, pero eso dio paso a una nueva tecnología en las redes sociales. Uno va intentando conservar lo bueno de antes y adaptarlo a este tiempo. Es un momento extraño porque nos ha tocado a nosotros vivir el cambio. No es sencillo, pero nos movemos lo mejor posible”.

El aplauso

Es un reconocimiento que alimenta el espíritu. Es por eso que Pedro Guerra celebra los aplausos u otros tipo de premios que recibe en los escenarios. “Tener una respuesta positiva, los reconocimientos... todo eso es importante porque te ayuda a seguir adelante. Te motiva. Yo no me puedo quejar porque siempre he recibido mucho cariño, mucho calor”.

La gira

Luego de concluir su concierto en el país regresa a España para completar lo que queda del año y prepararse para el próximo año en otros escenarios internacionales.

El mundo