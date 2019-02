$!Personalidades expresan pesar por fallecimiento de Luchy Vicioso

View this post on Instagram

Lucía Fiordaliza Vicioso Alsina dejó este mundo en la madrugada de hoy, lunes 18 de febrero. Doña Luchy, la dama de la canción... mi mamá, nos deja un legado de trabajo honesto, de una integridad y dignidad intocables y una voz prodigiosa de dulzura inigualable. De carácter fuerte y terco hasta el último de sus momentos, pero con un corazón tan limpio y tan puro, que nos deja llenos de orgullo con el ejemplo de una vida intachable. Tus hijos Claudia Lucía, Ermesto Máximo y Freddyn te amamos y te amaremos siempre!. Descansa en paz mami... descansa.