Pesar en el mundo artístico por muerte de José José

Que tristeza tan grande tengo, ante esta desagradable noticia del fallecimiento de mi buen amigo el príncipe de la canción José José, es una perdida inesperada pero no podemos cuestionar a Dios del por qué de las cosas. Solo agradecer por permitir que naciera este ser que a mi consideración fue él más grande de su época. Vete en paz querido amigo José, vuela bien alto!!! #JoseJose