$!Pharrell Williams celebra a todas las personas negras de negocios con “Entrepreneur”

El hace un poderoso planteamiento a través de la canción y el visual que la acompaña. El video presenta con orgullo y resalta los logros de más de una docena de empresarios negros.

Este incluye: Issa Rae, Nipsey Hussle, Tyler, The Creator, Robert Hartwell, Six Sev, TyAnthony Davis [Fundador de Vox Collegiate Junior High], Vincent Williams [Fundador de Honey’s Kettle], Iddris Sandu, Beatrice Dixon [Fundadora de Honey’s Pot], Arthell & Darnell Isom [Fundadores de D’ART Shtajio].

También Neighbors SkateShop, Alrick Augustine, Denise Woodard [Fundadora de Partake Cookies],Chace Infinite [Fundador de Harun Coffee Shop], Chef Alisa [Fundadora de My Two Cents], Debbie Allen [Fundadora de Tribe Midwifery], Angela Richardson [Fundadora de PUR Home], Miss Bennett Fitness, Black and Mobile, Trill Paws Dog Accessories, Third Vault Yarns, y “El primer valedictorian negro de Princeton” Nicholas Johnson.

Todos hacen “cameos” y con titulos en pantalla se pueden leer sus logros. Sobre un rebote hábil y conmovedor, Pharrell lleva una afirmación edificante e innegable puntuada por su registro agudo reconocible al instante. Este himno llega en el momento justo.

Pharrell también unió fuerzas con TIME para un proyecto de portada muy especial titulado The New American Revolution.