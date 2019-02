Pink recibe su estrella en Paseo de la Fama

La cantante estadounidense Pink reveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, días antes de la gala de los premios Grammy, para los cuales recibió su vigésima nominación por el álbum “Beautiful Trauma”. La artista pop consideró el hecho un honor “surrealista”: “Siento que estoy soñando y que si alguien me pellizca, le voy a dar con un puño en la ceja”, dijo la ganadora de tres gramófonos, rodeada de su esposo e hijos.

“Siento que mucha gente pensó que llegaría al paseo de la vergüenza, pero mírenme, aquí estoy”, dijo en su discurso.

“Hoy es una celebración de algo que mi padre me enseñó y es ser tú mismo, no hay nadie que sea más que tú mismo” , destacó la intérprete de 39 años. “Hay mucho poder al creer en uno mismo, hay poder en no rendirse en la vida, en no darse por vencido”, recalcó la cantante famosa por temas como “So what” y “Beautiful trauma”.

La intérprete, quien inició su carrera con 20 años, confesó recientemente en el programa The Ellen Show que planea lanzar un nuevo álbum muy pronto, y que incluso pronto grabará un video musical a cargo del director de la película The Greatest Showman.

Según lo que reveló a la conductora Ellen DeGeneres, el nuevo disco de Pink llevará por título Hurt to be Human y una de sus canciones es Walk me Home. El álbum podría ver la luz en el próximo mes de abril y el tema en dos semanas.