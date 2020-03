$!Plácido Domingo,una leyenda que encara un futuro gris

Una trayectoria marcada por el éxito

Además de protagonizar tres largometrajes de ópera: Carmen, La Traviata y Otello, interpretó los papeles de Monte en Beverly Hills Chihuahua y Skeleton Jorge en la película animada The Book of Life, y también apareció como él mismo en Sesame Street y The Simpsons. Su transmisión de Tosca desde los escenarios auténticos en Roma fue vista por más de mil millones de personas en 117 países. Posteriormente asumió el papel principal en una transmisión en vivo en 2010 de Rigoletto desde Mantua, Italia, la ciudad en la que tiene lugar la historia de la ópera. En 1990, él y sus colegas José Carreras y el fallecido Luciano Pavarotti formaron los Tres Tenores, actuaron con enorme éxito en todo el mundo y atrajeron a millones de nuevos fanáticos a la ópera.

Ha dirigido más de 500 actuaciones de ópera y conciertos sinfónicos con la Metropolitan Opera, Covent Garden, Vienna State Opera, Los Angeles Opera, Chicago Symphony, Vienna Philharmonic, Orchester Symphonique de Montreal, National Symphony (Washington), London Symphony, Los Angeles Philharmonic y la Filarmónica de Berlín. En 2018, hizo su debut como director en el Festival Bayreuth, presentando actuaciones de Die Walküre.

Domingo es el ex director general de Washington National Opera y Los Angeles Opera, a los cuales les dio un impulso fundamental para llevarlos a la “liga principal” de los conjuntos de ópera estadounidenses. En 1993 fundó la competencia internacional de voz Operalia, y más tarde co-creó programas de Jóvenes Artistas en Washington, Los Ángeles y Valencia (España). Ha recibido doctorados honorarios de la Universidad de Oxford y la Universidad de Nueva York por su compromiso y contribución de por vida a la música y las artes. Hizo su primera aparición en el escenario en un papel principal de barítono en 2009, interpretando el papel principal de Simon Boccanegra en Berlín. Desde entonces, ha agregado varios papeles más de barítono Verdi a su repertorio, con apariciones en Don Carlo, Rigoletto, I Due Foscari, La Traviata, Nabucco, Giovanna d’Arco, Il Trovatore, Macbeth, Ernani y Luisa Miller. También ha sido aclamado en los papeles de barítono de Athanaël en Thaïs de Massenet, el papel principal en Gianni Schicchi de Puccini y Zurga en Les Pêcheurs de Perles (su papel número 150, que interpretó en el Festival de Salzburgo 2018.