$!Pochy Familia: “Johnny Ventura fue el que le dio espectáculo a las orquestas”

El líder de la Coco Band indicó que inició su carrera artística inspirado en Johnny Ventura, por lo que contó una historia en la que surgió su interés por la música.

“Yo me dediqué a la música y quise ser músico por él (Jhonny Ventura), en el Teatro Agua y Luz mi tío era mozo, y me llevaba. No se cómo permitían que un muchachito de 9 años pudiera estar en un baile a las 3:00 de la mañana, yo era que llevaba los hielos a las mesas, porque eran tanta gente que iban al Agua y Luz que no le daba tiempo a mi tío de estar atendiendo a todas las mesas y ahí fue cuando yo vi a ese negro voceando detrás de la tarima antes de subir y hasta la piel se me erizó”, explicó.