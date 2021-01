$!Por la misma razón, a Carlos Silver le han negado el Récord Guinness en dos ocasiones

“Luego de revisar todas las evidencias requeridas para el intento de récord del maratón de canto más largo del mundo, entendemos que, el Sr. Silver no cumplió con los lineamientos durante el intento de récord, especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas , habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento . Es por esto que, en este particular, Guinness World Records determinó que el récord debe continuar en poder del recordista actual”.

Lo mismo en el 2019

En el 2016 no hubo jueces

Una de las razones por la que no lo logró en el 15 de diciembre de 2016, según reseñan varios artículos de prensa, es porque no hubo jueces.

“Cada día compruebo que no hay fuerza mayor que la voluntad, que no hay mejor premio que poder hablar siempre con la verdad, Guinness World Records “NO” me certifico con el récord Longest Singing Marathon, indican que las evidencias no fueron suficientes para que nuestro país rebatiera el récord al cantante Hindú que aún lo obstenta, no contar con la presencia con los jueces en el evento fue decisivo en el veredicto final”, escribió Silver en su cuenta de Instagram, tras indicar que ese era uno de sus mayores sueños.

El intérprete de “Insensible” recordó lo difícil que fue para él cantar tantas horas y que estuvo a punto de “colapsar, pero había una energía muy fuerte que no lo permitió y fue el apoyo de todo mi país”.

No obstante, Guinness World Record también le negó la certificación del récord Longest Singing Marathon (Maratón de canto más largo) alegando fallas técnicos en el suministro de las evidencias. Hubo unas horas de transmisión que no pudieron ser comprobadas.

El primer intento de Silver fue producido por Alberto Zayas en una casa de cristal ubicada en Sambil.