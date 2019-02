$!¿Por qué Ariana Grande no acudió a recibir su primer Grammy?

La princesa del pop Ariana Grande se llevó este domingo el primer Grammy de su carrera y no estuvo para recibirlo, tras diferencias con la producción de la ceremonia que la llevaron a decidir no asistir.

Grande se llevó el premio a mejor álbum vocal pop por su cuarto álbum de estudio “Sweetener”, en una difícil categoría en la que competía la perenne favorita, Taylor Swift.

El Grammy viene después de seis nominaciones en su carrera.

Días antes del evento, criticó al productor de la ceremonia Ken Ehrlich por “mentir” sobre su decisión de no presentarse en la noche más importante de la música.

Ehrlich dijo que la artista le respondió que “sentía que era muy tarde para preparar algo” para el show, lo que desmintió Grande, asegurando que se sintió “sofocada” por el productor.

“Sé que no estoy allí esta noche (créanme, lo intenté y aún así desearía que hubiera funcionado)”, escribió con referencia a sus diferencias con Ehrlich.

“Trato de no poner demasiado peso a estas cosas... pero joder... esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias”.

Grande, que fue nombrada por Billboard como la mujer del año 2018, lanzó su aclamado quinto disco “Thank U, Next” y sencillo del mismo nombre luego de la fecha límite para postular producciones al Grammy.

“Sweetener”, que no entró en las principales categorías como mejor álbum, grabación del año o canción del año, mezcla pop y R&B con inflexiones de hip-hop, todo ambientado en la amplia gama de voces de la estrella, sedosas pero a la vez llenas de aliento.

Cuenta con colaboraciones de Pharrell Williams, Nicki Minaj y Missy Elliott, y debutó en la lista US Billboard 200 al tiempo que se jactaba de tener tres sencillos entre los mejores.

Grande aparece en los titulares tanto por su música como por su vida amorosa, habiendo salido con el difunto rapero Mac Miller y poco después comprometiéndose, por breve tiempo, con el comediante de “Saturday Night Live” Pete Davidson.

Grande y Davidson se separaron en octubre de 2018, justo antes de publicar “Thank U, Next”, en el que reflexiona sobre las lecciones aprendidas de amores pasados.

También fue nominada este año a la mejor interpretación pop en solitario por “God Is A Woman”, pero perdió ante Lady Gaga, que ganó por su canción “Joanne (Where Do You Think You’re Going?)”.