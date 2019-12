$!Presentan antología de canciones románticas dominicanas

La Refinería Dominicana de Petróleo PDV, a través de la Fundación Refidomsa, presentó la producción “Canción romántica dominicana volumen II”, con creaciones de los compositores Enriquillo Sánchez, Luis Alberti, Diógenes Silva, Águeda Blandino, Armando Cabrera, Papa Molina, Salvador Sturla, Jorge Taveras, Anthony Rios, Luis Rivera, Luis Kalaff y Bullumba Landestoy.

La producción, presentada en un acto en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, fue realizada con arreglos y bajo la dirección de los maestros Rafael Solano, Manuel Tejada, Diony Fernández, Alex Mancilla y Jochy Sánchez.

El acto protocolar estuvo encabezado por el Ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman; Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa PDV y el maestro Rafael Solano.

Félix Jiménez señaló que esta publicación es parte del esfuerzo de responsabilidad social que realiza Refidomsa PDV, en aras de hacer un aporte al rescate y difusión de composiciones musicales y canciones creadas por dominicanos durante el siglo XX. Permitiendo de esta forma que llegue a nuevas generaciones y que quede documentada para la posteridad.

Recordó que el primer volumen de esta producción contiene 40 boleros, creados por los compositores Manuel Troncoso, Rafael Solano, Bienvenido Brens, Babín Echavarría, Juan Lockward, Manuel Sánchez Acosta, Leonor Porcella de Brea y Cheo Zorrilla.

Explicó que con este segundo volumen se completan 100 boleros y baladas románticas creadas por 20 compositores nacionales.

Jiménez anunció que ya se está trabajando en la producción de un tercer volumen, el cual será presentado el próximo año, y contendrá canciones de 21 compositores dominicanos adicionales y un disco especial con una selección de criollas, el primer género romántico desarrollado en el país. “De modo que en la colección Canción romántica dominicana en sus tres volúmenes contará con la música de más de 40 compositores dominicanos”.

Contenido

Canción romántica dominicana volumen II, está conformada por cuarto discos compactos que contienen 60 canciones en total. En el primer disco aparecen las canciones de Enriquillo Sánchez Casita de campo, Siempre a tu lado, Valle del Peravia, Vega vieja y Te lo puedo perdonar; Luis Alberti: Entre pinares, La cita, Luna sobre el Jaragua, Súplica y Tu no podrás olvidar, y Diógnes Silva: Dulce amanecer, Flor de Naranjo, Mis ternuras, Muchacha Quisqueyana y Por qué me olvidaste.

El segundo disco contiene las canciones de Águeda Blandino: Apasionado, Dejarte no, El momento de quererte, Soñando contigo y Una cita contigo; Armando Cabrera: Veneno, Amor y odio, Ella, No me pidas olvido y Tu me haces falta, y Papa Molina: Cuando volveré a besarte, Dueña de mi, Nunca te lo he dicho, Sufro por ti y Evocación.

El tercer disco ofrece las canciones de Salvador Sturla: Amorosa, Te conocí cantando, Primavera, No puedo vivir sin tus palabras y Azul; Jorge Taveras: Ay amor, Mi vida es una canción, Te invito, Sólo quiero decirte que te quiero y Pequeña mía, y Anthony Ríos: Crisálida, Imaginación, La mancha, La z y Señora tristeza.

El cuarto disco contiene canciones de Luis Rivera: Déjame quererte, Estoy solo, Mañanita mía, Regalo y Has vuelto a mí; Luis Kalaff: Estoy a tu orden, Amor sin esperanza, Melancolía, El que me robó tu amor, Aunque me cueste la vida, y Bullumba Landestoy: Carita de ángel, Por eso, Serenata de amor, Pesar y Me importa que llores.

Entre los intérpretes figuran Claudia Sierra, Rando Camasta, Ileana Reynoso, Adalgisa Pantaleón, Manny Cruz, Luis Armando Rivera, Alvaro Dinzey, Nairoby Duarte, Laura Rivera, Milly Quezada, Patricia Pereyra, Frank Ceara, Danny Rivera y Nathalie Hazim.