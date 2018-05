Primera imagen de Juliana tras iniciar tratamiento contra cáncer

SANTO DOMINGO. La merenguera Juliana sigue demostrando que es una guerrera y se dejó ver al natural, luciendo hermosa y muy sonriente en su proceso de lucha contra el cáncer de mama.

Es la primera imagen que muestra a la artista de frente, anteriormente había colgado en su cuenta de Instagram varias fotografías donde lucía con la cabeza raspada.

“Por lo menos, a pesar de los malestares propios de la quimioterapia, me siento muy bien y me encuentro estable -dentro de mi condición-, me siento optimista y sobretodo muy agradecida por todo su apoyo. A mis guerreras y guerreros que están luchando contra el cáncer”, escribió en ese momento la artista.

Es el tercer cáncer al que se enfrenta, demostrando una gran fuerza de voluntad y optimismo.