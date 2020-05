$!Prince Royce sorprendido por su esposa en su cumpleaños 31

A muchos nos ha tocado ver llegar un año más de vida en medio del confinamiento por el coronavirus COVID-19. Sin embargo, eso no quiere decir que se pase mal, y menos si nuestros seres queridos se esmeran en que disfrutes de ese día tan especial.

El cantante de origen dominicano Prince Royce fue sorprendido este 11 de mayo y en plena cuarentena, con un impresionante pastel para celebrar que cumple 31 años de edad.

Como relata la revista People en Español, la idea fue de su esposa, la actriz Emeraude Toubia, quien encargó un colorido pastel para el amor de su vida.

En él la actriz de Shadowhunters recreó todos los hobbies favoritos del cantante, quien tiene una personalidad muy inquieta y aventurera. Igual le encanta perderse a lomos de su motocicleta, que tirarse desde el cielo en un paracaídas o bucear en el fondo de los mares. Todo un aventurero, pero que en esta ocasión ha tenido que quedarse en casa como el resto de los mortales.

La base del pastel representaba un fondo marino, lleno de peces, y estaba adornado con una motocicleta y una figurita de buzo. El detalle más simpático del pastel azul, era el paracaidista que caía del cielo sobre el mar con la auténtica cara de Prince Royce haciendo un gracioso gesto.

"Shoutout to all the quarantine birthdays! ¡Gracias por sus mensajes!", escribió recordando a todas a aquellas personas que, como él, tienen que celebrar su día confinados.