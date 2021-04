$!Prince Royce y su noche de éxitos

Feliz de volver a cantar

Sobre los temas dijo lo siguiente: “Corazón sin cara’ es muy especial. Habla de la belleza interior. Lo escribí hace más de 10 años y todavía la gente se identifica. Y aplica ahora por eso de Instagram, porque hay muchas mujeres prestándole atención a la apariencia... Otro tema que nunca falta es “Stand By me”, que es el que me dio a conocer”.

Dos canciones que no faltarán son “Corazón sin cara” y “Stand by me”, el éxito que lo catapultó.

Nominado al Soberano 2021

Talento criollo en la diáspora

Colaboración con Natti Natasha

Le gustaría hacer cine

“A mí me encantaría. Creo que depende la oportunidad que llegue y el tipo de papel y algo que me apasione. No me gusta hacer algo por hacerlo. Depende esa oportunidad, pero por supuesto, me gusta enfrentarme a retos diferentes. Todo a su tiempo, me gusta enfocarme en lo mío y ya van a llegar las oportunidades fuera de la música, si Dios quiere”.

Actualmente está preparando su próximo álbum y pronto lanzará un nuevo sencillo. Algo que quiere hacer en lo inmediato es irse de gira y está esperando que se den las condiciones.

En la música, precisó que los dominicanos se distinguen por lo siguiente: “Somos muy específicos en la forma de escribir y en la forma de hacer música. Eso se nota siempre”.