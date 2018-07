Problemas legales de Arjona y Félix Cabrera continúan

Ante las múltiples declaraciones del cantante en las que afirma que en el país existen “personajes que se sienten por encima de la ley y dejan en vergüenza a un país y a las leyes que cumplen con los protocolos y los pasos correspondientes”, Cury dijo que “detrás de los aplausos y la admiración que despierta este artista en particular, se oculta un hombre común y corriente, con la agravante que tiene fascinación por lo ajeno. Es cierto que le debe dinero a Félix Cabrera, es cierto que le debe dinero a Saymon Díaz, y en ninguno de los dos casos él ha demostrado el más mínimo interés de devolver el dinero que ha recibido como producto de presentaciones que no ha hecho”.

Según el jurista, Arjona nunca ha tenido la intención de devolver el dinero que recibió por los conciertos cancelados. “Para no devolver el dinero, él propuso que Félix Cabrera montara una gira por teatros, escenarios mucho más pequeños de los que él suele presentarse, esto porque ha hecho una gira este año y el interés por verlo no es el mismo. Entonces se montarían una gira por teatros, en Nueva York en el United Palace, aquí en Altos de Chavón y en otros teatros más pequeños en este año. El precio que él debía darle a Félix Cabrera para hacer estos espectáculos se suponía que tenía que ser suficientemente atractivo como para que él compensara el dinero que debe. Esto porque él se niega a hacer un cheque por el dinero que debe, prefiere trabajar”, afirmó Cury.

“Es un artista fullero, incumplidor de su propia palabra, que se niega a regresar lo que no es suyo, por eso retomamos la ofensiva judicial en su contra. El día 20 de este mes tenemos una vista en la fiscalía por una querella por estafa que levantamos en contra de Arjona, a la cual le habíamos dado larga en las vistas anteriores para permitirle a este hombre cumplir con el acuerdo que verbalmente llegó con Félix Cabrera, el cual finalmente no cumplió”, dijo el abogado Julio Cury.

SANTO DOMINGO. Las deudas de Ricardo Arjona en el país de seguro le darán mucha materia prima para sus canciones, pues la historia se complica cada día más. Ahora, el empresario artístico Félix Cabrera, a través de su abogado Julio Cury, afirmó que el acuerdo de palabra que tenían con el artista guatemalteco no prosperó. Arjona y Cabrera habían pactado, a principios de este año, que para saldar la deuda que el artista tiene con el empresario, la cual asciende a más de 650 mil dólares, este realizaría diez conciertos a un precio de 200 mil dólares, sin embargo, el artista quiso aumentar el precio primero a 250 mil y luego a 300 mil dólares, lo cual no fue aceptado por el empresario artístico.

El embargo

Cabrera desea que el embargo a los equipos del artista continúe hasta que se resuelva el pago. “En el proceso de embargo en el que nosotros intervinimos como parte legal, Arjona desistió, es decir, que abandonó. Este realizó una nueva demanda para levantar el embargo de los equipos en la que no nos puso en causa y de la cual nosotros jamás nos enteramos. Como nosotros tenemos derecho legítimo a ser parte de este proceso y no lo fuimos, Saymon no puede entregar esos equipos, pues estaría desconociendo el embargo que nosotros le hicimos a Arjona en manos de Saymon Díaz”, aseguró Cury.