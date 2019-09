$!Productor de música urbana explota contra los Grammy Latinos por poca presencia de mujeres

Siguen las reacciones a las nominaciones de los premios Grammy Latinos, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre próximo. Esta vez fue el productor de música urbana Rafael Pina, presidente de la compañía Pina Récord.

“Yo apoyo el talento femenino y aunque no me llaman la atención los premios, lo comento para que no pidan favores ni mucho menos publicidad con el poder femenino”, escribió el productor, que también se quejó porque Romeo Santos también fue ignorado.

Él utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su molestia por la ausencia de las mujeres en las nominaciones de la categoría urbana. Para muchos su real molestia consiste en que el álbum de la artista que maneja, la dominicana Natti Natasha no fue tomado en cuenta a pesar de la popularidad que ha tenido.

Como Mejor fusión/interpretación urbana fueron nominados: “Tenemos que hablar”, Bad Bunny; “Calma (remix)”, Pedro Capó y Farruko; “Pa’ olvidarte (remix)”; ChocQuibtown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo; “Con calma”, Daddy Yankee con Snow; “Otro trago”, Sech con Darell.

En el renglón de Mejor álbum de música urbana sólo “Kisses” de Anitta fue la representación femenina.

Como Mejor canción urbana fueron nominadas: “Baila baila baila”, Ozuna y Vicente Saavedra, compositores (Ozuna); “Caliente”, J Balvin, Rene Cano, De La Ghetto y Alejandro Ramírez, compositores (De La Ghetto con J Balvin); “Con altura”, J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramírez y Rosalía, compositores (Rosalía y J Balvin con El Guincho); “Otro trago”, Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Méndez, Sech y Jorge Valdés, compositores (Sech con Darell); “Pa’ olvidarte”, René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, MateoTejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas y Doumbia Yohann, compositores (ChocQuibtown).