$!“¡Qué demande y ya!”, Prince Royce le responde a Frank Reyes por título del ‘Príncipe de la bachata’

El cantante Prince Royce le respondió al bachatero dominicano Frank Reyes, tras este amenazarlo con demandarlo por el titulo del “Príncipe de la bachata” debido a que el auténtico príncipe es él.

Al se entrevistado por Primer Impacto de Univision dijo entre risas que “ponga la demanda y ya”. Royce expresó: “La verdad yo no sé si reírme con lo que vi. Admiro mucho a Frank Reyes, creo que se pasó un poquito... Yo tengo diez años haciendo música. Hay muchas cosas pasando en el mundo para uno preocuparse de quién es el príncipe. Yo no me he auto proclamado ‘Príncipe de la bachata’ ni el príncipe de nada... La gente es que me ha llamado así y así lo quiso el público y la prensa. Si se siente así realmente que ponga su demanda y ya. No sería la primera ni la última”, fueron las contundentes palabras del intérprete de “Soy incondicional”.

Afirmó que es la primera vez que escucha sobre el tema, pese a que Frank Reyes le contó al periodista Tony Dandrades que él ha hablado tres veces con Prince Royce. De esta forma, Royce negó lo dicho por el intérprete de “Ajena”.

En sus polémicas declaraciones Frank Reyes alegó, además, que registró el nombre “Príncipe de la bachata” en 1992.

Prince Royce, que de hecho su nombre artístico significa ‘príncipe’, remató: “Prince Royce es Prince Royce y ahí terminó la conversación”.

Sobre la gira que lleva el joven cantante por 40 ciudades de los Estados Unidos convirtiéndose en el “hispano con más fechas consecutivas vendidas”, este manifestó que hasta ahora no hay planes de cancelación por el coronavirus.