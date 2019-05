¿Qué es el Síndrome Nefrótico, la enfermedad de la niña del video viral de Romeo?

View this post on Instagram

Buenos días mi gente bella no acostumbro a revelar cosas así porque aparecen personas tan insensibles pero para que algunos sepan la condición de salud de @las_ocurrencias_de_loanny La Niña que con su amor y encanto se Robo el corazón de muchas personas tras interpretar una bachata de @romeosantos y @zacariasferreiraoficial ella padece de una enfermedad llamada síndrome nefrotico please no es un invento y tampoco es obligatorio la ayuda pero no inventen que es mentira que no está enferma porque lo es padece esa enfermedad desde un 1. Año y debido a eso tuvieron que interrumpir sus estudios con sólo 4 años y aún así es muy inteligente nos sentimos orgullosa de ella y les pedimos en nombre mío y de mi familia que respeten por favor ?? gracias att: la familia Jiménez Eusebio @ulloaproductions @telemundo47 @telenoticiasrd @lareallenguapicante1 @larealbernygram @artistikaa_publicista @famosos_urbano_tv @despiertamerica @premiosurbanos @djboline @las_ocurrencias_de_loanny @elalfaeljefe @elfogontv