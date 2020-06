$!¿Qué ha sido de Evaristo Marte, el que “canta y encanta” de Dominicana’s Got Talent?

Su paso por Dominicana’s Got Talent

Marte se expresa lleno de gratitud: “Ha sido muy gratificante, he vivido una experiencia hermosa, la gente me quiere más, una plataforma excelente que me permitió llegar a más personas, ¡el pueblo me conoce!, me ha cambiado en un 100%. Dominicana’s Got Talent, me ayudó a proyectar mi imagen y poder hacer parte de mi sueño realidad, es algo que me llena de satisfacción y mucha emoción, me he sentido feliz y agradecido de esa etapa que culminó y seguimos con más fe, trabajando fuertemente para el disfrute de mi gente”.