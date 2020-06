$!¿Qué ha sido de la merenguera puertorriqueña Gisselle?

“Agradezco a todas esas mujeres que accedieron a participar de esta locura tan bonita. Ha sido una experiencia única y completamente diferente porque no podemos vernos ante esta situación. Virtualmente lo logramos y esperamos que el público se lo disfrute tanto como yo.”, expresa Gisselle, quien grabó el tema por sugerencia de su amigo Manny Manuel.

“Te Amo, Idiota” de Gisselle ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video música puede verse en YouTube.

¿Dónde había estado?

En 1991 hasta el 93 formó parte de Punto G. En 1995 de la mano del dominicano Bonny Cepeda lanzó su primera producción discográfica. Tres discos suyo fueron nominados a los Grammy. Ha hecho teatro y ahora está enfrascada en un nuevo proyecto de stand up comedy.

A una pregunta del periódico Primera Hora del por qué se retiraba de la música confesó: «Porque me cansé. Me cansó el estar constantemente cantando las mismas canciones. Lancé dos sencillos (Déjate llevar e Invulnerable), los produje completamente, y no tuve el apoyo. Y el negocio ha cambiado mucho”.

Tras alejarse de la música Gisselle Ortiz decidió explorar otros campos desde el punto de vista empresarial, como la moda, que la mantiene sumamente ocupada desde su hogar.

La cantante presentó el programa de radio matutino El Bayú de la Mañana. Después de un par de meses, cambió los turnos de alojamiento La Perrera en la misma estación. Ahora ella tiene un programa de radio llamado: “El Show de Giselle y Jesse” con Jesse Calderon.

En la actuación la cantante de 51 años, incursionó en la comedia en programas de su país como Esto no es un show,​ Mira que TVO, El Show de las 12 y No te Duermas. Protagonizó la obra El bombón de Elena y apareció en la obra La Verdadera Historia de Pedro Navaja, con Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge.