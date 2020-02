$!¿Qué ha sido de Susan Boyle a más de una década de su sorprendente actuación en Got Talent?

Su vida sentimental

La información de El Mundo señala que, Susan vivió solo con su madre, cuidándola, hasta que falleció. Asimismo, jamás tuvo novio hasta 2014. En su audición de Got Talent, la intérprete confesó “nunca he estado casada, nunca he sido besada”. A pesar de ello, todo cambió hace cinco años, cuando ella misma reveló que había conocido el romanticismo, con un doctor.

“No quiero decir mucho sobre quien es, por ahora, porque eso seria injusto para él. Lo único que diré es que tenemos una edad similar y que él es muy buen chico”, explicó según medios británicos.

No obstante, no se sabe si todavía continúa saliendo con el mismo hombre o ha decidido probar otras experiencias, como Tinder, Aunque, en 2012, Boyle declaró al Daily Mail que jamás intentaría ligar en Internet. “Con la suerte que tengo, encontrarían mis extremidades dispersas en varios cubos de basura”, dijo. Aun así, con su look mejorado, resulta difícil que Boyle no encuentre un nuevo pretendiente.