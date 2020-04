Que no falte la música en tu casa

Tom Hanks tenía a Wilson en la película “El náufrago” para sobrevivir en una isla desierta, nosotros tenemos internet. Gracias a la conexión virtual podemos acceder a juegos, trabajo remoto y chats, sin embargo, nada tiene la capacidad de relajarnos como la música.

Gracias a plataformas streaming como Spotify no tendrás que mortificarte en seleccionar la música, pues allí encontraras una serie de ingeniosos playlist que te ayudaran a subir la morar en estos difíciles momentos.

Bajo el título “Cuarentena COVID-19” está una lista de canciones que incluyen canciones en inglés y en español que pueden ser escuchadas por toda la familia y tiene una duración de seis horas.

Para los religiosos que en esta cuaresma no podrán asistir a la iglesia, esta el playlist “Cantos para la cuaresma”.

Para los que siguen bailando en estos tiempos difíciles esta “Yo perreo en casa”, una lista que incluye los temas más populares de la música urbana de los últimos meses.

Los rockeros tienen su espacio con “Rock antibacterial”, una lista creada por la revista Rolling Stone México, que incluye clásicos de bandas como Queen, The Rolling Stones, Lep Zeppelin, The Cure, R.E.M y The Police.

En cambio, si has estado un poco desconectados de los éxitos de los últimos meses, el “Top música 2020”, creado por la estación Los 40 principales, te pondrá al día con la música más sonada del año.

Festivales como Coachella, Tomorrowland y Ultra Music Festival fueron cancelados, pero eso no significa que no puedes hacer tu propia fiesta desde la sala de tu casa. En “DJ cuarentena sunset virtual party”, encontrarás un set de tres horas que incluye a afamados DJs como Bob Sinclar, David Guetta, Datf Punk, Avicii, entre otros.

En cambio si lo que necesitas es una buena descarga de energía positiva, te podrás recargar con “Cuarentena positiva”, lista que incluye una selección de canciones como “Resistiree” de Duos Dinamico, “I Will Survive” de Gloria Gaynor, “Celebra la vida” de Axel o “Cuando nos volvamos a encontrar” de Carlos Vives y Marc Anthony que te pondrán de buen humor.

No podemos olvidarnos del merengue, porque solo o acompañado es inevitable que nos lancemos a bailar un buen merengue, y que mejor forma que con los clásicos. La lista “Clásicos del merengue 80’s 90’s” acumula ocho horas con los temas que marcaron a varias generaciones.

Estas recomendaciones te darán una idea de lo que te gusta para que te animes a crear tu propia lista de reproducción. Si eres de los que te queja que los DJ eligen las peores canciones, aprovecha este tiempo libre para crear listas para la ducha, limpiar tu casa, olvidarte del COVID-19 y hasta para dormir.

Recuerda que Spotify es una App de música en streaming en la que muchos artistas cuelgan sus estrenos. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos en una versión gratis y otra versión Premium sin anuncios.