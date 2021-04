$!¿Qué pudo hacer colapsar el concierto streaming de Marc Anthony?

El concierto streaming de Marc Anthony, cuya fecha era el pasado sábado 17 de abril, tuvo que ser cancelado por fallas técnicas y en compensación ser transmitido gratis en el canal de Youtube del artista por 24 horas.

Esto ha dejado muchas preguntas. Las más frecuentes son, ¿se puede confiar en las plataformas de transmisión streaming? ¿están diseñadas para la entrada simultánea de miles de usuarios?

El artista de origen boricua se disculpó con los fanáticos y alegó que no se transmitió debido a problemas técnicos. Además, pidió que le reembolsen el dinero a los usuarios que pagaron por el espectáculo ‘Una Noche’ o ‘1 Night Only’, transmitido desde Miami, y pautado para presentarse a través de la página web Livepassplay.com, aseguró el intérprete de “Vivir mi vida” en un comunicado de prensa.

Pese a que muchos conciertos, tanto locales como internacionales han presentado fallas, otros se han desarrollado con éxito. ¿Por qué unos funcionan y otros no?

Falta de servidores

El destacado músico y productor musical, Chery Jiménez, fue responsable del concierto streaming de The New York Band con rotundo éxito, y ofreció su visión de lo que pudo suceder en el show fallido “Una noche” del salsero.

Se recuerda que la producción, transmisión y administración del concierto de The New York Band, el pasado 27 de marzo, se realizó bajo la responsabilidad de media Xtreme LLC, empresa de Chery Jiménez, y conformada por un gran equipo trabajando desde New York, Estados Unidos, así como desde RD, con más 15 años en el negocio de streaming, ofreciendo producciones con tecnología de punta, con los talentos de la diáspora dominicana en New York.

Al ser consultado por DL, basado en su experiencia haciendo este tipo de presentaciones, Jiménez fue enfático en señalar que, lo que pudo causar el fracaso del concierto streaming de Marc Anthony fue la falta de servidores, es decir, una red informática que provee determinados servicios al resto de los computadores o equipos, como una especie de repetidor.

Indica que a mayor cantidad de espectadores que entren con el código a la plataforma, ya que son eventos por paga y se tiene una estimación, más servidores deben soportar la carga, de modo que le impida colapsar.

“Aunque no tengo información de cuál fue la configuración del show de Marc, sí puedo decir que es lo mismo que les ha pasado a varios eventos virtuales: un fallo en la plataforma a usar y una falta de prevención, es decir, que el servidor no estaba en capacidad para la cantidad de personas que iba a entrar”, argumenta Chery, dueño de la agrupación The New York Band, que ha popularizado éxitos como “Colé” y “Si tú no estás”.

Dijo que algo en su contra fue que el show fue organizado por la misma empresa del artista, Magnus Media, pero, al mismo tiempo, se cuestiona que una empresa especializada en eventos streaming y en vivo como Maestro haya fallado, pues esta compañía ha realizado hasta importantes premios internacionales.

“Cualquier ingeniero de streaming hace lo siguiente: cuando usted tiene un evento de esta naturaleza se hace una proyección de los usuarios a entrar, puede ser, por ejemplo, unas 50 mil personas, y en base a eso se prepara un servidor y a medida que van a aumentando las ventas pues se van agregando, se van poniendo en línea otros servidores, y tú puedes poner cuantos servidores se necesiten basado en las ventas hasta del ultimo día antes del evento, de modo que la estructura pueda cargar hasta un 40% más el número estimado”, afirma el productor artístico.