$!Quería ser futbolista, pero se convirtió en el ganador más joven del Latin Grammy

“No me imaginé este éxito en la música y en tan poco tiempo”, confesó Succar a People en Español. “Ganar los Latin Grammy, fue un sueño hecho realidad, una cosa surreal, porque no me visualizaba ganar Productor del Año y Mejor disco de salsa, categorías muy grandes; compitiendo con grandes artistas y productores que han estado en la industria mucho tiempo”.

Según People en español , cuando el joven ingresó a la universidad se decidió por la música ya que su madre es cantante y su padre pianista. Aunque asegura que “decidí probar con la música porque, en realidad, y para ser sincero, no me gustaba nada más”.

El artista de origen peruano busca inspirar a otros jóvenes que como él han tenido que superar alguna situación complicada, para demostrar que siempre hay una luz al final del túnel. Es por esto que ha decidido lanzar un documental donde cuenta su historia de vida.

“Más de mí es un documental que me tardé dos años en terminar”, relató. “Para mí fue importante hacerlo en este momento porque tengo muchos fans que me escriben alrededor del mundo; músicos jóvenes, instrumentistas que están recién comenzando su carrera o en la lucha y me ven a mí como un inspiración. Entonces, quería compartir esta historia para que vean que cualquiera puede lograr sus sueños y este fue mi enfoque en este documental, poder motivar e inspirar a la gente”.

Este 28 de mayo, Tony Succar presentó “Tu mejor equivocación”, su nuevo sencillo. Pretende seguir apoyando a músicos jóvenes con su trabajo y, en un futuro, a través de la docencia. “Me hace sentir muy orgulloso lo que puedo lograr. Es muy emocionante esto que me ha pasado. Que me nombraran la persona más joven en ganar productor del año y mejor disco de salsa, son cosas que me motivan”, concluyó.